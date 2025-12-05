Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sokół & Hagric Mogilno kontra ITA TOOLS Stal Mielec to spotkanie dziewiątej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl.

W ostatnich trzech tygodniach drużyny te odniosły po dwa zwycięstwa. Co ciekawe pokonały te same zespoły - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki i MOYA Radomkę Radom.

 

Teraz gospodynie postarają się powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu, kiedy na własnym parkiecie pokonały mielczanki 3:2. Na wyjeździe przegrały jednak 2:3.
 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
SIATKÓWKATAURON LIGA

