W ostatnich trzech tygodniach drużyny te odniosły po dwa zwycięstwa. Co ciekawe pokonały te same zespoły - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki i MOYA Radomkę Radom.

Teraz gospodynie postarają się powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu, kiedy na własnym parkiecie pokonały mielczanki 3:2. Na wyjeździe przegrały jednak 2:3.



Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport