To była deklasacja! Efektowne zwycięstwo Trefla Gdańsk

I choć początek tego spotkania zdawał się być wyrównany (7:7), goście jedną serią zapewnili sobie wysokie prowadzenie (14:9). Później przyszła kolejna (19:10) i stało się jasne, że siatkarze z Chełma pierwszej partii nie wygrają. Gdańszczanie funkcjonowali jak dobrze naoliwiona maszyna i wygrali premierową odsłonę 25:15.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Wiadomo, gdzie zagra Wilfredo Leon w przyszłym sezonie!

W drugim secie równowaga utrzymywała się nieco dłużej (12:12). Po kilkunastu minutach zawodnicy prowadzeni przez Mariusza Sordyla ponownie zaczęli wysuwać się na prowadzenie (17:13). Duży udział miał w tym Aliaksei Nasevich, który po raz kolejny rozgrywał świetne zawody. Młodego atakującego wspierali Piotr Orczyk i Tobias Brand. Drugą partię Trefl wygrał 25:19.

Trzecia okazała się dopełnieniem tego, co goście rozpoczęli wcześniej. Gdańszczanie dominowali w każdym elemencie gry, a szczególnie widać było to w bloku. Siatkarze z Chełma raz po raz nadziewali się na pojedynczy blok, a ich strata tylko rosła (16:9). Gospodarze wyraźnie stracili wiarę i w pewnym momencie przegrywali już 11 punktami. Zasłużenie przegrali tego seta 14:25 i cały mecz 0:3.

InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)

InPost ChKS Chełm: Jay Blankenau, Amirhossein Esfandiar, Remigiusz Kapica, Mariusz Marcyniak, Tomasz Piotrowski, Łukasz Łukasz Swodczyk - Kazuma Sonae (libero) - Rune Fasteland, Jędrzej Goss, Grzegorz Jacznik, Łukasz Łapszyński, Daniel Ostaszewski, Paweł Rusin, Jakub Turski

Energa Trefl Gdańsk: Tobias Christian Brand, Moustapha M Baye, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Joe Worsley - Voitto Koykka (libero) - Filip Falkowski, Damian Kogut, Damian Schulz