Aktualna tabela polskiej grupy w MŚ 2025. Które miejsce zajmuje Polska?

Biało-czerwone mają po czterech z pięciu kolejek cztery punkty i nie mają już szans dogonić ani swoich sobotnich rywalek, ani prowadzących w tabeli Francuzek, które mają po osiem punktów. Liderkom awans zapewniła wygrana z Argentyną 29:17.

W grupie 2, w której rywalizacja się już zakończyła, wcześniej pewne miejsca w ćwierćfinałach były Niemki. W sobotę przypieczętowały zajęcie pierwszego miejsca w tabeli zwycięstwem nad Hiszpankami 29:25. Czarnogóra pokonała natomiast Serbię 33:17, dzięki czemu wyprzedziła ją i awansowała z drugiego miejsca.

W grupach 1 i 4 ostatnie mecze zostaną rozegrane w niedzielę, ale już wiadomo, że wyjdą z nich reprezentacje Danii, Węgier, Norwegii i Brazylii.

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. Do ćwierćfinału zakwalifikowały się natomiast po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia.

Tabela polskiej grupy na MŚ:

1. Francja 4 4 0 0 143-80 8 - awans

2. Holandia 4 4 0 0 138-90 8 - awans

3. Polska 4 2 0 2 107-126 4

4. Austria 4 1 0 3 91-113 2

5. Tunezja 4 1 0 3 92-136 2

6. Argentyna 4 0 0 4 90-116 0

