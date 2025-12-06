Siatkarze Bogdanki zdominowali rywali! Szybki mecz w Lublinie

Lublinianie wypracowali sobie zaliczkę już na początku meczu (8:4), olsztynianie zdołali jednak wyrównać po asie Pawła Cieślika (9:9). Od tego momentu gospodarze zabrali się do pracy i szybko odbudowali przewagę (13:10, 15:11 - po zagrywce Wilfredo Leona). Bogdanka miała zdecydowaną przewagę w ofensywie, lepiej też przyjmowała i jeszcze powiększyła punktową różnicę w końcówce. Przestrzelona zagrywka gości ustaliła wynik na (25:18).

Zobacz także: Kiedy Bogdanka LUK Lublin gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

Drugi set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Do stanu 9:8 przyjezdni trzymali kontakt, później mistrzowie Polski zaczęli budować przewagę (12:8), wyraźnie górując nad rywalami w ataku. Później udane wejścia na zagrywkę zanotowali Mateusz Malinowski (19:14) i Hilir Henno (23:15). Jednostronną część meczu zamknął mocnym atakiem Wilfredo Leon (25:17).

Na początku trzeciej odsłony minimalną przewagę mieli olsztynianie (6:8). Gospodarze trzymali kontakt, a w pewnym momencie przystąpili do szturmu rozstrzygającego to spotkanie. Wygrali serię akcji od stanu 16:15 do 22:15 i pozostało im jedynie dopełnienie formalności. Serwis rywali w siatkę dał im piłkę meczową, a w kolejnej akcji skutecznie zaatakował Jackson Young (25:17).

Skrót meczu Bogdanka - AZS:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Kewin Sasak (18), Wilfredo Leon (15), Jackson Young (9) – Bogdanka; Paweł Halaba (7) – AZS. Dominacja gospodarzy w ataku (56%-28%). MVP: Kewin Sasak (17/26 = 65% skuteczności w ataku + 1 blok).

Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:17, 25:17)

LUK: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Mateusz Malinowski, Hilir Henno. Trener: Stephane Antiga.

AZS: Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Mateusz Janikowski, Jakub Majchrzak, Arthur Szwarc, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI