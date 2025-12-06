Siatkarze Bogdanki zdominowali rywali! Szybki mecz w Lublinie
W spotkaniu 10. kolejki PlusLigi Bogdanka LUK Lublin pewnie ograła Indykpol AZS Olsztyn 3:0. Mistrzowie Polski dominowali na parkiecie i w każdym z setów ich zwycięstwo nie podlegało dyskusji. Olsztynianie tym razem bez błysku - mieli problemy w ataku i nie zdołali zagrozić rywalom; po raz pierwszy w sezonie zakończyli mecz bez zdobyczy punktowej, wcześniejsze trzy porażki ponieśli w tie-breakach.
Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
Bloki w meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
Ataki w meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
TOP 10 akcji Bogdanka LUK Lublin w meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
TOP 10 akcji Indykpol AZS Olsztyn w meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
Kewin Sasak - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn
Marcin Komenda: Znaliśmy klasę rywala, ale bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz jak najszybciej
Kewin Sasak: W tabeli jest duży ścisk, dlatego zależy nam na tym, by zdobywać punkty
Jakub Ciunajtis: To nie jest prawdziwe oblicze Olsztyna, tylko wypadek przy pracy
Lublinianie wypracowali sobie zaliczkę już na początku meczu (8:4), olsztynianie zdołali jednak wyrównać po asie Pawła Cieślika (9:9). Od tego momentu gospodarze zabrali się do pracy i szybko odbudowali przewagę (13:10, 15:11 - po zagrywce Wilfredo Leona). Bogdanka miała zdecydowaną przewagę w ofensywie, lepiej też przyjmowała i jeszcze powiększyła punktową różnicę w końcówce. Przestrzelona zagrywka gości ustaliła wynik na (25:18).
Drugi set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Do stanu 9:8 przyjezdni trzymali kontakt, później mistrzowie Polski zaczęli budować przewagę (12:8), wyraźnie górując nad rywalami w ataku. Później udane wejścia na zagrywkę zanotowali Mateusz Malinowski (19:14) i Hilir Henno (23:15). Jednostronną część meczu zamknął mocnym atakiem Wilfredo Leon (25:17).
Na początku trzeciej odsłony minimalną przewagę mieli olsztynianie (6:8). Gospodarze trzymali kontakt, a w pewnym momencie przystąpili do szturmu rozstrzygającego to spotkanie. Wygrali serię akcji od stanu 16:15 do 22:15 i pozostało im jedynie dopełnienie formalności. Serwis rywali w siatkę dał im piłkę meczową, a w kolejnej akcji skutecznie zaatakował Jackson Young (25:17).
Najwięcej punktów: Kewin Sasak (18), Wilfredo Leon (15), Jackson Young (9) – Bogdanka; Paweł Halaba (7) – AZS. Dominacja gospodarzy w ataku (56%-28%). MVP: Kewin Sasak (17/26 = 65% skuteczności w ataku + 1 blok).
Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:17, 25:17)
LUK: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Mateusz Malinowski, Hilir Henno. Trener: Stephane Antiga.
AZS: Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Mateusz Janikowski, Jakub Majchrzak, Arthur Szwarc, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.
