Kiedy Bogdanka LUK Lublin gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

Bogdanka LUK Lublin zagra w grupie B Ligi Mistrzów. Rywalami mistrzów Polski w tej fazie rozgrywek będą dwie drużyny z Turcji - Halkbank Ankara i Galatasaray Stambuł oraz belgijski Knack Roeselare.





Mistrzowie Polski rozpoczną rywalizację domowym meczem z Halkbankiem. W drugiej kolejce pojadą do Belgii, a w trzeciej zagrają w Stambule z Galatasaray.

Rundę rewanżową rozpoczną spotkaniem z Knack Roeselare w Lublinie. Później zmierzą się na wyjeździe z Halkbankiem, a na zakończenie fazy grupowej podejmą w hali Globus ekipę Galatasaray.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin debiutują w Lidze Mistrzów. W 2025 roku wygrali Puchar Challenge, pokonując w finale Cucine Lube Civitanova.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Mecze Bogdanki LUK Lublin w Lidze Mistrzów siatkarzy 2025/2026:

2025-12-09: Bogdanka LUK Lublin – Halkbank Ankara (wtorek, godzina 18.00)

2026-01-08: Knack Roeselare – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 20.30)

2026-01-22: Galatasaray HDI Stambuł – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 18.00)

2026-01-27: Bogdanka LUK Lublin – Knack Roeselare (wtorek, godzina 20.30)

2026-02-12: Halkbank Ankara – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 17.30)

2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin – Galatasaray HDI Stambuł (środa, godzina 20.30).

Bogdanka LUK Lublin - skład na sezon 2025/2026:

rozgrywający: Marcin Komenda, Rafał Prokopczuk

przyjmujący: Hilir Henno, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Jakub Wachnik, Jackson Young

atakujący: Mateusz Malinowski, Kewin Sasak

środkowi: Daenan Gyimah, Aleks Grozdanov, Fynnian McCarthy, Maciej Zając

libero: Thales Hoss, Maciej Czyrek.

Trener: Stephane Antiga.