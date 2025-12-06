Cafe Futbol 07.12. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Czas na kolejny odcinek magazynu Cafe Futbol. Transmisja w niedzielę w Polsacie Sport 2, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.

Logo programu Cafe Futbol z piłką nożną w filiżance kawy.
fot. Polsat Sport
W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą Dariusz Banasik i nasi stali eksperci

W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą: Dariusz Banasik, w przeszłości trener m.in. Radomiaka Radom, GKS-u Tychy, Zagłębia Sosnowiec, czy Pogoni Siedlce, który z bliska obserwował początki kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego, oraz nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

 

Głównym tematem będzie profesja trenera piłkarskiego – blaski i cienie tego pięknego, ale trudnego zawodu.

 

Nasi eksperci odniosą się również do wyników losowania grup finałów MŚ, które w 2026 roku zostaną rozegrane na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Jeśli reprezentacja Polski zdoła przejść baraże i awansować do turnieju, w fazie grupowej spotka się z Holandią, z którą mierzyła się w eliminacjach, oraz Japonią i Tunezją.

 

W drugiej części Cafe Futbol zapowiemy 5. kolejkę Ligi Konferencji UEFA, sądną dla niektórych polskich klubów, w szczególności dla Legii Warszawa. W najbliższy czwartek polskie zespoły zagrają o to, jaka przyszłość czeka ich w tych rozgrywkach wiosną.

 

Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOŻYDAR IWANOWCAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNATOMASZ HAJTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Puchar Włoch: Gol Adriana Benedyczaka w meczu Bologna - Parma
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 