Cafe Futbol 07.12. Gdzie obejrzeć?

W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą: Dariusz Banasik, w przeszłości trener m.in. Radomiaka Radom, GKS-u Tychy, Zagłębia Sosnowiec, czy Pogoni Siedlce, który z bliska obserwował początki kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego, oraz nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Głównym tematem będzie profesja trenera piłkarskiego – blaski i cienie tego pięknego, ale trudnego zawodu.

Nasi eksperci odniosą się również do wyników losowania grup finałów MŚ, które w 2026 roku zostaną rozegrane na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Jeśli reprezentacja Polski zdoła przejść baraże i awansować do turnieju, w fazie grupowej spotka się z Holandią, z którą mierzyła się w eliminacjach, oraz Japonią i Tunezją.

W drugiej części Cafe Futbol zapowiemy 5. kolejkę Ligi Konferencji UEFA, sądną dla niektórych polskich klubów, w szczególności dla Legii Warszawa. W najbliższy czwartek polskie zespoły zagrają o to, jaka przyszłość czeka ich w tych rozgrywkach wiosną.

Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

