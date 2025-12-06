Co za emocje w F1! Takie wieści przed ostatnim wyścigiem w sezonie

Tylko ta trójka uwikłana jest jeszcze w walkę o tytuł. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norris, który zgromadził 408 punktów, o 12 więcej niż Verstappen. Piastri ma 392 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Ferrari nie żyje. Fatalny wypadek

Gdyby taka kolejność utrzymała się do mety w niedzielę, mimo zwycięstwa Verstappena mistrzem zostałby Norris. Do końcowego sukcesu Holendrowi potrzebne byłoby jeszcze maksymalnie czwarte miejsce lidera cyklu.

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position.

BS, PAP