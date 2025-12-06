Co za forma polskiej gwiazdy! Kolejny gol w barwach Barcelony

Kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa zawodniczki Barcelony długo męczyły się w sobotnim meczu z piątymi w tabeli rywalkami. Objęły prowadzenie dopiero w 83. minucie, gdy po płaskim dośrodkowaniu z prawej strony piłka trafiła do Pajor, która sprytnym uderzeniem, a właściwie wślizgiem, z kilku metrów pokonała bramkarkę gości.

To jej 10. trafienie w sezonie, na szczycie klasyfikacji strzelczyń wyprzedza o jedno klubową koleżankę Claudię Pinę.

Cztery minuty później wynik na 2:0 ustaliła słynna Alexia Putellas, a w 90. minucie Pajor została zmieniona.

Gospodynie grały bez kontuzjowanej Aitany Bonmati, uznawanej obecnie za najlepszą piłkarkę świata. Triumfatorka najważniejszych plebiscytów w trzech ostatnich latach musi pauzować około pięciu miesięcy z powodu złamania kości strzałkowej lewej nogi.

W tabeli Liga F Barcelona jest zdecydowanym liderem z dorobkiem 36 punktów.

BS, PAP