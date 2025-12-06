Faustyna Kotłowska Sportowcem Roku w plebiscycie Guttmanny 2025

Przyznawane w pięciu kategoriach nagrody, zwane potocznie "Guttmannami", mają na celu popularyzację sportu osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie społecznej świadomości o idei paralimpizmu. Plebiscyt ma także zachęcać osoby fizyczne i prawne do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami. W roku 2023 w kategorii Sportowiec Roku triumfował paralekkoatleta Maciej Lepiato. W ubiegłym najlepszy okazał się paratenisista stołowy Patryk Chojnowski, dwukrotny złoty medalista igrzysk paralimpijskich Paryż 2024, a podium uzupełnili pływak Kamil Otowski i tenisista stołowy Rafał Czuper, którzy podobnie jak Chojnowski sięgnęli po medale paraigrzysk w Paryżu.

Wybór najlepszych, mimo roku nieparalimpijskiego, wcale nie był łatwiejszy niż podczas poprzedniego Plebiscytu. Nasi sportowcy z samych tylko mistrzostw świata przywieźli ponad 30 medali! Jeszcze przed główną częścią gali wyróżnionienia specjalne otrzymali: Sport Evolution (Przyjaciel Sportu Paralimpijskiego), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Mecenas Sportu Paralimpijskiego), Klaudia Zwolińska, trzykrotna medalistka MŚ w kajakarstwie górskim (Sport Olimpijski), kolarka górska Rita Malinkiewicz, która wróciła do uprawiania parasportu po ciężkim wypadku (Sportowy Powrót Roku), a Guttmanen Honorowym nagrodzono Ryszarda Rodzika, prezesa STARTU Białystok.

W sześciu głównych kategoriach triumfowali zaś: Gorzowski Związek Osób Niepełnosprawnych START (Organizacja Sportowa Roku 2025), reprezentacja Polski mężczyzn w goalballu, która w swoim debiucie w mistrzostwach Europy elity zajęła wysokie 6. miejsce (Drużyna Roku 2025), Zbigniew Lewkowicz, wieloletni szkoleniowiec reprezentacji Polski w paralekkoatletyce i prezes Gorzowskiego Związku Osób Niepełnosprawnych START, którego zawodnicy zdobyli w mijającym roku aż 7 medali mistrzostw świata (Trener Roku 2025), ORLEN Paralympic Run, czyli impreza doskonale łącząca światy osób pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnościami (Wydarzenie Sportowe Roku 2025), paralekkoatletka Magdalena Andruszkiewicz, dwukrotna mistrzyni świata we frame runningu (Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim 2025) oraz - w tej najważniejszej - Faustyna Kotłowska, paralekkoatletka, dwukrotna złota medalistka mistrzostw świata w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem (Sportowiec Roku 2025).

Laureaci 7. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku:

- Sportowiec Roku 2025: Faustyna Kotłowska

- Trener Roku 2025: Zbigniew Lewkowicz

- Organizacja Sportowa Roku 2025: Gorzowski Związek Osób Niepełnosprawnych START

- Wydarzenie Sportowe Roku 2025: ORLEN Paralympic Run

- Drużyna Roku 2025: reprezentacja Polski mężczyzn w goalballu

- Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim 2025: Magdalena Andruszkiewicz

Wyróżnienia specjalne:

- Przyjaciel Sportu Paralimpijskiego: Sport Evolution

- Mecenas Sportu Paralimpijskiego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Guttmann Honorowy: Ryszar Rodzik

- Sport Olimpijski: Klaudia Zwolińska

- Sportowy Powrót Roku: Rita Malinkiewicz

Najlepsza dziesiątka plebiscytu na Sportowca Roku Guttmanny 2025:

1. Faustyna Kotłowska (paralekkoatletyka)

2. Róża Kozakowska (paralekkoatletyka)

3. Kinga Dróżdż (szermierka na wózkach)

4. Barbara Bieganowska- Zając (paralekkoatletyka)

5. Szymon Sowiński (parastrzelectwo)

6. Oliwia Szmigiel (parabadminton)

7. Bartosz Górczak (pchnięcie kulą F55)

8. Oliwia Jabłońska (parapływanie)

9. Marcin Czerwiński (goalball)

10. Jacek Czech (parapływanie)

Nazwa plebiscytu nawiązuje do sir Ludwiga Guttmanna, lekarza neurologa, który uważał sport za sposób leczenia i rehabilitacji. To właśnie on 28 lipca 1948 roku zorganizował w Stoke Mandeville zawody dla weteranów wojennych w strzelaniu z łuku. A ponieważ tego samego dnia otwierano letnie igrzyska olimpijskie w Londynie, Guttmann powiązał te zdarzenia, stając się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich.