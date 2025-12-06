Jan Błachowicz - Bogdan Guskov. Kto wygrał na UFC 323?

Błachowicz ponownie pojawi się w oktagonie UFC po przerwie trwającej niespełna dziewięć miesięcy. Ostatni raz walczył podczas gali w Londynie, gdzie uległ Nowozelandczykowi Carlosowi Ulbergowi, z którym przegrał jednogłośną decyzją sędziów.

Polski zawodnik nie zanotował zwycięstwa w największej organizacji MMA na świecie od maja 2022 roku. Wtedy pokonał Aleksandara Rakicia, po tym jak Serb doznał kontuzji w trzeciej rundzie. Od tamtej pory Błachowicz stoczył jeszcze dwa pojedynki - z Magomedem Ankalaevem, zakończony niejednogłośnym remisem, oraz z obecnym mistrzem UFC w wadze półciężkiej Alexem Pereirą, któremu niejednogłośnie uległ na kartach punktowych.

Najbliższym przeciwnikiem Polaka będzie Bogdan Guskov - ofensywnie walczący Uzbek. Choć debiut w UFC nie poszedł po jego myśli (przegrał z Volkanem Oezdemirem już w pierwszej rundzie), w kolejnych starciach zanotował cztery efektowne zwycięstwa, każde przed czasem. Wygrane nad Zakiem Paugą i Ryanem Spannem zapewniły mu bonusy za "Performance of the Night". Mimo imponującej serii, Guskov nie pokonał jeszcze żadnego zawodnika z czołowej dziesiątki rankingu kategorii półciężkiej. Błachowicz aktualnie zajmuje szóste miejsce w tym zestawieniu.

Błachowicz - Guskov. Wynik walki. Kto wygrał na UFC 323?

O tym, wygrał w pojedynku Błachowicz - Guskov, kibice dowiedzą się w niedzielę, 7 grudnia, we wczesnych godzinach porannych. Starcie Błachowicz - Guskov odbędzie się podczas gali UFC 323, a walkę zaplanowano na godzinę 4:10 czasu polskiego.

ŁO, Polsat Sport