Kiedy PGE Projekt Warszawa gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

Siatkarze PGE Projektu Warszawa trafili do grupy E Ligi Mistrzów. Ich rywalami w tej fazie rozgrywek będą Cucine Lube Civitanova (Włochy), Volley Haasrode Leuven (Belgia) oraz Montpellier Volley (Francja).

Drużyna z Warszawy rywalizację w tej edycji CEV Champions League rozpocznie w środę 10 grudnia na Torwarze, gdzie podejmie Volley Haasrode Leuven. W drugiej kolejce zagra na wyjeździe we Francji, a później znów u siebie z Lube.

Na początek rundy rewanżowej Projekt zagra u siebie z Montpellier. Później czekają stołecznych siatkarzy wyprawy do Belgii i Italii.

Drużyna ze stolicy grała w Lidze Mistrzów w sezonach 2019/20 (faza grupowa), 2020/21 (faza grupowa), 2021/22 (faza grupowa) i 2024/25 (ćwierćfinał). W 2024 roku Projekt osiągnął swój największy sukces w europejskich rozgrywkach, wygrywając Puchar Challenge.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze siatkarzy PGE Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów 2025/2026:

2025-12-10: PGE Projekt Warszawa – Volley Haasrode Leuven (środa, godzina 20.30)

2026-01-07: Montpellier HSC VB – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.30)

2026-01-21: PGE Projekt Warszawa – Cucine Lube Civitanova (środa, godzina 20.30)

2026-01-28: PGE Projekt Warszawa – Montpellier HSC VB (środa, godzina 20.30)

2026-02-11: Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.30)

2026-02-18: Cucine Lube Civitanova – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 18.30).

