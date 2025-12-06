Kolejna porażka Legii! Klub z Warszawy w strefie spadkowej tabeli Ekstraklasy

Piast wygrał po dwóch trafieniach w końcówce - wynik otworzył Michał Chrapek, a w doliczonym czasie gry rezultat ustalił Jorge Felix, pewnie wykorzystując rzut karny. Tuż przed golem Chrapka znakomitą okazję dla Legii zmarnował Kacper Chodyna.

Grupy mistrzostw świata 2026. Kto zagra na MŚ?

Obie drużyny są w strefie spadkowej w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piast plasuje się na 17. miejscu z 17 punktami na koncie, Legia natomiast ma o dwa punkty więcej i jest 16. Podopieczni Daniela Myśliwca rozegrali jednak o jedno spotkanie mniej.

Kolejny mecz Legia rozegra w najbliższy czwartek 11 grudnia - w Lidze Konferencji rywalem podopiecznych Inakiego Astiza będzie ekipa Noah z Armenii. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

Piast Gliwice - Legia Warszawa 2:0 (0:0)

Bramka: Chrapek 85, Felix 90+3 (rzut karny)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Filip Borowski (81. Jakub Czerwiński), Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (73. Quentin Boisgard), Leandro Sanca (81. Michał Chrapek) - Gierman Barkowskij (73. Adrian Dalmau), Hugo Vallejo (60. Jorge Felix).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Petar Stojanovic (46. Kacper Chodyna), Kamil Piątkowski, Steve Kapuadi, Arkadiusz Reca - Henrique Arreiol (75. Wojciech Urbański), Rafał Augustyniak, Kacper Urbański (87. Antonio Colak) - Paweł Wszołek, Mileta Rajovic, Ermal Krasniqi (63. Jakub Żewłakow).

Żółte kartki - Piast Gliwice: Erik Jirka, Filip Borowski. Legia Warszawa: Petar Stojanovic, Steve Kapuadi, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok).

Widzów: 5 410.

BS, PAP, Polsat Sport