Kontuzja siatkarza Asseco Resovii! To wyglądało groźnie (WIDEO)

Asseco Resovia przegrała na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem 0:3 w hitowym starciu 10. kolejki PlusLigi. Na domiar złego, pechowego urazu w tym spotkaniu doznał środkowy rzeszowian Cezary Sapiński.

Grupa siatkarzy w czarnych strojach z czerwonymi elementami, otoczona sztabem trenerskim, podczas przerwy w meczu.
fot. Polsat Sport
Cezary Sapiński doznał urazu w meczu Asseco Resovii z JSW Jastrzębskim Węglem.

JSW Jastrzębski Węgiel jest dla Asseco Resovii bardzo pechowym rywalem. Rzeszowianie ponieśli w starciu z jastrzębianami siedemnastą porażkę z rzędu (15 w PlusLidze + 2 w Pucharze Polski). Po raz ostatni pokonali tego przeciwnika 2 marca 2019 roku.

O pechu może też mówić Cezary Sapiński, który doznał urazu w drugim secie spotkania. Sytuacja miała miejsce przy stanie 10:3 dla gospodarzy. Środkowy Asseco Resovii pojawił się na boisku dwie akcje wcześniej. Skręcił kostkę i musiał opuścić plac gry.

 

Sytuacja w materiale wideo:


