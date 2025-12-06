Kontuzja siatkarza Asseco Resovii! To wyglądało groźnie (WIDEO)
Asseco Resovia przegrała na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem 0:3 w hitowym starciu 10. kolejki PlusLigi. Na domiar złego, pechowego urazu w tym spotkaniu doznał środkowy rzeszowian Cezary Sapiński.
Cezary Sapiński - kontuzja w meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia
JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
JSW Jastrzębski Węgiel jest dla Asseco Resovii bardzo pechowym rywalem. Rzeszowianie ponieśli w starciu z jastrzębianami siedemnastą porażkę z rzędu (15 w PlusLidze + 2 w Pucharze Polski). Po raz ostatni pokonali tego przeciwnika 2 marca 2019 roku.
O pechu może też mówić Cezary Sapiński, który doznał urazu w drugim secie spotkania. Sytuacja miała miejsce przy stanie 10:3 dla gospodarzy. Środkowy Asseco Resovii pojawił się na boisku dwie akcje wcześniej. Skręcił kostkę i musiał opuścić plac gry.
Sytuacja w materiale wideo:
