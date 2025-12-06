LaLiga: Real Betis - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystępuje do kolejnego spotkania w ramach ligi hiszpańskiej. W meczu wyjazdowym 15. kolejki przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest Real Betis.

Na ten moment w tabeli LaLigi lepiej wygląda sytuacja Barcelony. "Blaugrana" zajmuje bowiem fotel lidera z dorobkiem 37 punktów. "Los Verdiblancos" również jednak mają powody do zadowolenia - plasują się w czołówce. Gospodarze sobotniego starcia mają na swoim koncie 24 "oczka" i są obecnie piątą siłą rozgrywek.

Oba zespoły notują także udane serie w lidze. Barcelona jest niepokonana od pięciu spotkań, natomiast Real Betis nie zaznał porażki w czterech ostatnich meczach.





Miniona bezpośrednia potyczka między tymi drużynami miała miejsce w kwietniu tego roku. Wtedy w Barcelonie padł remis 1:1.

Ponadto "Duma Katalonii" nie przegrała z "Los Verdiblancos" od dziewięciu starć. Poprzednio Real okazał się lepszy w grudniu 2021.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Betis - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.