PLS 1. Liga siatkarzy: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Pierrot Czarni Radom. Relacja live wynik na żywo

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Lechia Tomaszów Mazowiecki - Pierrot Czarni Radom w sobotę 6 grudnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport