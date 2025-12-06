MŚ piłkarek ręcznych: Polska - Holandia. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą fazę grupową mistrzostw świata z dwoma zwycięstwami i jedną porażką. Na inaugurację Biało-Czerwone pewnie pokonały Chiny 36:20, a w kolejnym spotkaniu okazały się lepsze od Tunezji (29:26). W meczu o pierwsze miejsce w grupie F podopieczne Arne Senstada zmierzyły się z Francją, jednak aktualne mistrzynie świata zwyciężyły zdecydowanie - 42:28.



Ostatecznie Polki uplasowały się na drugiej pozycji w tabeli, tuż za "Trójkolorowymi", a do kolejnej rundy przeniosły ze sobą dwa punkty zdobyte w rywalizacji z Tunezyjkami. W fazie zasadniczej trafiły na zespoły z czołowej trójki grupy E: Holandię (4 punkty), Austrię (2) oraz Argentynę (0).



Pierwszy mecz na tym etapie turnieju ułożył się pomyślnie dla naszej reprezentacji - Polki zwyciężyły z Argentyną 28:25 i zrobiły ważny krok w stronę ćwierćfinału.



Teraz Polki zagrają z Holenderkami.

Polska - Holandia. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

