Najmłodszy siatkarz w historii klubu z Zawiercia! Zobacz, co zrobił w pierwszej akcji meczu (WIDEO)

To już kilkuletnia tradycja klubu z Zawiercia. Zwycięzca aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołącza do zespołu, bierze udział w treningach, ma również okazję zainaugurować mecz PlusLigi zagrywką. Po raz pierwszy miało to miejsce w marcu 2023 roku, a bohaterem pierwszej akcji został wówczas Tomasz Chwazik.

Tym razem aukcję wygrał Piotr Bursztyka, który jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku. Jak się okazało, siedemnastolatek został najmłodszym siatkarzem, jaki zagrał w drużynie z Zawiercia w PlusLidze. Rozpoczął mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki

– W pierwszym momencie nie mogłem uwierzyć, że zadebiutuję w PlusLidze, bo to było dla mnie spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś zagram w niej zawodowo. Wtedy nie czułem jeszcze ekscytacji. Ona zaczyna się dopiero teraz – powiedział Bursztyka, cytowany przez media społecznościowe klubu.

Jak Piotr Bursztyka poradził sobie w polu serwisowym? Zobacz w materiale wideo: