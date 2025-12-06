Najmłodszy siatkarz w historii klubu z Zawiercia! Zobacz, co zrobił w pierwszej akcji meczu (WIDEO)
Piotr Bursztyka rozpoczął zagrywką mecz 10. kolejki PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki (3:0). 17-letni uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Otwocku wygrał aukcję WOŚP i na jedno spotkanie dołączył do Jurajskich Rycerzy.
Wyjątkowe rozpoczęcie meczu w Zawierciu
Aluron CMC Warta Zawiercie - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczu
To już kilkuletnia tradycja klubu z Zawiercia. Zwycięzca aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołącza do zespołu, bierze udział w treningach, ma również okazję zainaugurować mecz PlusLigi zagrywką. Po raz pierwszy miało to miejsce w marcu 2023 roku, a bohaterem pierwszej akcji został wówczas Tomasz Chwazik.
Zobacz także: Bohater pierwszej akcji! Niezwykły początek meczu PlusLigi w Zawierciu
Tym razem aukcję wygrał Piotr Bursztyka, który jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku. Jak się okazało, siedemnastolatek został najmłodszym siatkarzem, jaki zagrał w drużynie z Zawiercia w PlusLidze. Rozpoczął mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki
– W pierwszym momencie nie mogłem uwierzyć, że zadebiutuję w PlusLidze, bo to było dla mnie spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś zagram w niej zawodowo. Wtedy nie czułem jeszcze ekscytacji. Ona zaczyna się dopiero teraz – powiedział Bursztyka, cytowany przez media społecznościowe klubu.
Jak Piotr Bursztyka poradził sobie w polu serwisowym? Zobacz w materiale wideo:
Przejdź na Polsatsport.pl