Najmłodszy siatkarz w historii klubu z Zawiercia! Zobacz, co zrobił w pierwszej akcji meczu (WIDEO)

Piotr Bursztyka rozpoczął zagrywką mecz 10. kolejki PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki (3:0). 17-letni uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Otwocku wygrał aukcję WOŚP i na jedno spotkanie dołączył do Jurajskich Rycerzy.

Młody siatkarz w żółtej koszulce z numerem 33 trzyma piłkę siatkową, otoczony przez kibiców w świątecznych czapkach.
fot. Polsat Sport
Piotr Bursztyka rozpoczął mecz PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki.

To już kilkuletnia tradycja klubu z Zawiercia. Zwycięzca aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołącza do zespołu, bierze udział w treningach, ma również okazję zainaugurować mecz PlusLigi zagrywką. Po raz pierwszy miało to miejsce w marcu 2023 roku, a bohaterem pierwszej akcji został wówczas Tomasz Chwazik.

 

Tym razem aukcję wygrał Piotr Bursztyka, który jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku. Jak się okazało, siedemnastolatek został najmłodszym siatkarzem, jaki zagrał w drużynie z Zawiercia w PlusLidze. Rozpoczął mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki

 

– W pierwszym momencie nie mogłem uwierzyć, że zadebiutuję w PlusLidze, bo to było dla mnie spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś zagram w niej zawodowo. Wtedy nie czułem jeszcze ekscytacji. Ona zaczyna się dopiero teraz – powiedział Bursztyka, cytowany przez media społecznościowe klubu.

 

Jak Piotr Bursztyka poradził sobie w polu serwisowym? Zobacz w materiale wideo:

 

