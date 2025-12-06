Nokaut! Pokaz siły Warty. Ślepsk bez szans

Było jasne, kto jest faworytem tej konfrontacji. Zawiercianie bardzo dobrze rozpoczęli sezon, czego dowodem pozycja lidera tabeli PlusLigi. Warto jednak podkreślić, że podopieczni Michała Winiarskiego przystąpili do tego starcia po dwóch porażkach z rzędu. "Jurajscy Rycerze" najpierw ulegli na wyjeździe Treflowi Gdańsk 2:3, a następnie PGE GiEK Skrze Bełchatów 1:3.

Spotkanie ze Ślepskiem miało być idealnym momentem na przełamanie, ponieważ rywal to "czerwona latarnia" rozgrywek z mizernym bilansem wygranej i aż ośmiu porażek. Kibice z północy Polski liczyli jednak po cichu, że ich ekipa sprawi im mikołajkowy prezent.

ZOBACZ TAKŻE: Siódmy tie-break ZAKSY! Faworyci przebudzili się w trzecim secie

Tak się jednak nie stało. Wicemistrzowie Polski pokazali niesamowitą moc i byli lepsi w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła. Każdy set to olbrzymia dominacja miejscowych. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej odsłonie przyjezdni byli w stanie uzbierać tylko 14 punktów. W drugim było lepiej, chociaż niewiele lepiej, bo Warta pozwoliła Ślepskowi na uzyskanie 19 "oczek".

W trzeciej partii po chwilowej wyrównanej grze znowu nasiliła się przewaga zawiercian, którzy odskoczyli na kilka punktów. W efekcie wygrali 25:18 i całe spotkanie bardzo pewnie 3:0. Nie było zatem niespodzianki i lider pokonał ostatni zespół w tabeli.

MVP spotkania został wybrany Mateusz Bieniek.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:14, 25:19, 25:18)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Piotr Bursztyka, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues - Jakub Popiwczak (libero) - Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Adrian Markiewicz, Jakub Nowosielski, Dawid Ogórek, Miłosz Zniszczoł

Ślepsk Malow Suwałki: Asparuh Asparuhow, Bartosz Filipiak, Joaquin Gallego, Henrique Honorato, Karol Jankiewicz, Jan Nowakowski - Bartosz Mariański (libero) - Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport