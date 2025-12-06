Bez straty seta! Siatkarze Projektu pewnie wygrali w Częstochowie

Po wyrównanym początku meczu (8:8), przewagę uzyskali siatkarze z Częstochowy (11:8, 16:14). Później jednak przyjezdni odwrócili wynik (16:17, 19:21). Gospodarze zdobyli więcej punktów w ataku, lepiej punktowali blokiem (5–1), znacząca różnica była jednak w błędach własnych - tych Norwid zanotował aż dziesięć, podczas gdy Projekt oddał rywalom zaledwie jeden punkt... Właśnie błędy w ostatnich akcjach rozstrzygnęły seta - gospodarze zaatakowali w aut (22:24), a dwie akcje później zaserwowali w siatkę (23:25).

Ekipa spod Jasnej Góry wygrała pierwsze akcje drugiego seta (3:0), ale goście szybko odwrócili wynik (4:6). Gospodarze jeszcze odrabiali straty (6:6, 11:11), ale w środkowej części seta PGE Projekt przejął kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Przyjezdni grali solidnie, lepiej prezentowali się w polu serwisowym, lepiej punktowali blokiem, wykorzystywali błędy przeciwników i przybliżali się do wygranej (12:16, 14:19). Przestrzelona zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 17:25.

W trzecim, podobnie jak w poprzednim secie, oglądaliśmy efektowny start gospodarzy (4:0), ta przewaga szybko jednak stopniała (6:6). Znów inicjatywę przejął Projekt, który utrzymywał dwa, trzy punkty przewagi (11:13, 15:18). Gospodarze nie rezygnowali, wyrównali po ataku Milada Ebadipoura (20:20), a później Irańczyk dołożył jeszcze asa (22:21). Punktową zagrywką odpowiedział Linus Weber (22:23). Projekt wygrał również dwie ostatnie akcje - skutecznie zaatakował Karol Kłos, a po chwili Kevin Tillie wyjaśnił sytuację asem (23:25).

Skrót meczu Steam - Projekt:



Najwięcej punktów: Patrik Indra (23), Milad Ebadipour (11) – Steam; Kevin Tillie (13), Karol Kłos (10), Jakub Kochanowski (10), Linus Weber (10) – Projekt. W ekipie z Częstochowy bardzo dobry występ zanotował Indra (74% skuteczności w ataku), ale słabiej prezentowali się jego koledzy. Spora różnica w błędach własnych (21 gospodarzy, przy zaledwie 7 Projektu), a także w zagrywce (asy 2–7). MVP: Linus Weber (8/17 = 47% skuteczności w ataku + 2 asy).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE Projekt Warszawa 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)

Steam: Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski. Trener: Ljubomir Travica.

Projekt: Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie, Karol Kłos – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Bartosz Firszt. Trener: Tommi Tiilikainen.

