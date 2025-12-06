Nowakowski wypalił ws. Kurka! "Ja mu kariery nie układam..."

Niedawno ważnym wydarzeniem w polskiej siatkówce był powrót na parkiet Piotra Nowakowskiego, który z powodu kontuzji pauzował aż 963 dni! Legendarny środkowy zagrał na początku grudnia w barwach Trefla Gdańsk, a następnie wypowiedział się na temat swojej kariery, ale i... Bartosza Kurka.

Bartosz Kurek powinien zmienić rozgrywki dla dobra własnego zdrowia?

Nowakowskiego i Kurka łączy o wiele. Obaj to przede wszystkim wielkie osobistości naszej siatkówki, którzy z reprezentacją wywalczyli mnóstwo sukcesów. Niestety, innym aspektem, który łączy obu doświadczonych zawodników są kontuzje. Ten pierwszy doznał poważnego urazu barku w kwietniu 2023 roku i od tamtej pory aż do grudnia tego roku nie zagrał w żadnym oficjalnym spotkaniu.

 

Kurek nigdy nie miał aż tak długiej pauzy, ale też zdarzają mu się problemy zdrowotne, jak chociażby podczas niedawnego mundialu na Filipinach. Nowakowski w rozmowie z portalem "Sport.pl" został zapytany o kapitana naszej kadry właśnie w tym kontekście.

 

- Dziwi mnie trochę jego przejście do ligi japońskiej, gdzie wiadomo, że z atakujących są wyciskane ostatnie soki. Ja mu kariery nie układam, więc nie będę mu też jej kończył, ale powinien poważnie myśleć nad tym, by gdzieś trochę przystopować i zadbać bardziej o siebie. Bo to naprawdę może się w jakimś momencie źle skończyć. To doświadczony i dorosły chłopak - przyznał otwarcie były środkowy AZS-u Częstochowa.

 

Przypomnijmy, że Kurek po rocznym pobycie w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle wrócił do Japonii, aby reprezentować barwy Tokyo Great Bears. Wcześniej w latach 2020-2024 był zawodnikiem Wolf Dogs Nagoya.

