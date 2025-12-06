Piąte miejsce Polki w Tokio

Polka, wicemistrzyni świata z 2024 roku, rozpoczęła turniej od pokonania Japonki Minami Aono prze waza-ari, ale w kolejnej rundzie przegrała przez ippon z Izraelką Gili Sharir. W repasażach wygrała przez ippon z Jisu Kim z Korei Płd., a w pojedynku o brązowy medal uległa także przez ippon reprezentantce gospodarzy Narumi Tanioce.

W finale triumfowała Japonka Haruka Kaju, która pokonała swoją rodaczkę Kirari Yamaguchi. Druga Polka w tej kategorii Natalia Kropska odpadła w drugiej rundzie.

Pozostali Polacy startujący w sobotę nie odnieśli sukcesów, przegrywając w pierwszej lub drugiej rundzie. Zakończenie zawodów w niedzielę.