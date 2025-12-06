"Arkowcy" do starcia z Motorem przystępują w nienajlepszych nastrojach. Zespół z Gdyni przegrał dwa ostatnie ligowe spotkania. Szczególnie bolesna była porażka z minionej serii gier - Arka została rozbita 1:4 przez Raków Częstochowa. Wcześniej podopieczni Dawida Szwargi nie zaznali smaku porażki przed własną publicznością. W przypadku niekorzystnych dla gdynian rezultatów beniaminek może spędzić przerwę zimową w strefie spadkowej.





Motor, w przeciwieństwie do swojego sobotniego rywala, jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Ekipa z Lubelszczyzny nie przegrała żadnego z ostatnich pięciu ligowych spotkań. Seria ta jest godna odnotowania, ponieważ drużyna Stolarskiego mierzyła się w tym czasie między innymi z Lechem Poznań i Legią Warszawa, z którą Motor w minionej kolejce zremisował przed własną publicznością 1:1. Pomimo względnie dobrych wyników lublinianie mają tylko cztery "oczka" przewagi nad przedostatnią Termalicą.





Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

ST, Polsat Sport