Daniel Myśliwiec nieco poprawił grę Piasta, lecz ekipa z Gliwic wciąż okupuje ostatnią pozycję w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce gliwiczanie mieli szansę opuścić to niechlubne miejsce, ale przegrali przed własną publicznością z Widzewem Łódź 0:2. Na własnym obiekcie Piast zdobył tylko sześć bramek i jest to najgorszy wynik w całej stawce.





Kolorowo sytuacja nie ma się również w Warszawie. Legia wciąż znajduje się w kryzysie. Ich ostatnie ligowe zwycięstwo miało miejsce pod koniec września, kiedy pokonali 1:0 Pogoń Szczecin. Warszawiacy przez całą dotychczasową kampanię wygrali tylko jedno wyjazdowe starcie. Ogółem Legia po szesnastu rozegranych meczach ma na koncie zaledwie cztery zwycięstwa, więc nic dziwnego, że ich strata do pierwszego Górnika wynosi jedenaście punktów.





Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

ST, Polsat Sport