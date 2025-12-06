Kamil Grosicki i spółka rozczarowują w tym sezonie swoich kibiców. Ostatnie cztery spotkania "Portowców" to jedno zwycięstwo i trzy porażki. W minionej serii gier Pogoń przegrała na wyjeździe 0:2 z GKS-em Katowice. W delegacjach gorzej od piłkarzy ze Szczecina prezentują się jedynie zawodnicy Arki Gdynia. Szczecinianie przed ostatnią kolejką przed przerwą zajmują w ligowej tabeli odległe jedenaste miejsce.





Dużo wyżej, bo na szóstej lokacie, plasuje się Radomiak Radom. Goncalo Feio odmienił grę radomskiej drużyny i ta pod jego batutą w czterech meczach triumfowała trzykrotnie. Oprócz wysokiej porażki z Lechem Poznań (1:4) radomianie punktują perfekcyjnie. Ostatnie spotkanie to pokaz siły ofensywnej ekipy Portugalczyka – Radomiak pokonał przed własną publicznością Górnika Zabrze 4:0.





Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ST, Polsat Sport