PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Szczecin i Radomiak Radom zmierzą się ze sobą w spotkaniu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl.
Kamil Grosicki i spółka rozczarowują w tym sezonie swoich kibiców. Ostatnie cztery spotkania "Portowców" to jedno zwycięstwo i trzy porażki. W minionej serii gier Pogoń przegrała na wyjeździe 0:2 z GKS-em Katowice. W delegacjach gorzej od piłkarzy ze Szczecina prezentują się jedynie zawodnicy Arki Gdynia. Szczecinianie przed ostatnią kolejką przed przerwą zajmują w ligowej tabeli odległe jedenaste miejsce.
Dużo wyżej, bo na szóstej lokacie, plasuje się Radomiak Radom. Goncalo Feio odmienił grę radomskiej drużyny i ta pod jego batutą w czterech meczach triumfowała trzykrotnie. Oprócz wysokiej porażki z Lechem Poznań (1:4) radomianie punktują perfekcyjnie. Ostatnie spotkanie to pokaz siły ofensywnej ekipy Portugalczyka – Radomiak pokonał przed własną publicznością Górnika Zabrze 4:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.