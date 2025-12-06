Zagłębie z pewnością cieszy się z faktu, że przystępuje do tej konfrontacji jako gospodarz. Ekipa z Lubina to jedyna drużyna w stawce, która nie przegrała spotkania ligowego na własnym boisku. W ostatniej kolejce Lubina nie zdobyła Jagiellonia Białystok, remisując bezbramkowo z podopiecznymi Leszka Ojrzyńskiego.





"Widzewiacy" w ostatniej kolejce z kolei odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo. Była to dla nich dopiero druga zdobycz punktowa w roli gościa w tym sezonie. Napawać fanów łodzian optymizmem może forma ich napastnika Andiego Zeqiriego, który wreszcie się przełamał i w dwóch ostatnich konfrontacjach trafiał do siatki.





Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport