Przewodzący rozgrywkom "Jurajscy Rycerze" musieli się pogodzić z drugą porażką z rzędu. Najpierw polegli w Gdańsku po pięciosetowej batalii z Treflem, a następnie przed własną publicznością ulegli Skrze Bełchatów 1:3. W starciu z suwałczanami są jednak zdecydowanymi faworytami.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze z awansem! Przed nimi kolejne wyzwanie

Mimo to Ślepsk jest u siebie bardzo groźny. I ostatnio prezentuje się całkiem nieźle. W poprzednim spotkaniu na wyjeździe byli o krok od sprawienia sensacji i wygrania za trzy punkty z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Nie doprowadzili jednak sprawy do końca i ostatecznie polegli 2:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport