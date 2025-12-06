PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie 10. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl.

Przewodzący rozgrywkom "Jurajscy Rycerze" musieli się pogodzić z drugą porażką z rzędu. Najpierw polegli w Gdańsku po pięciosetowej batalii z Treflem, a następnie przed własną publicznością ulegli Skrze Bełchatów 1:3. W starciu z suwałczanami są jednak zdecydowanymi faworytami. 

 

Mimo to Ślepsk jest u siebie bardzo groźny. I ostatnio prezentuje się całkiem nieźle. W poprzednim spotkaniu na wyjeździe byli o krok od sprawienia sensacji i wygrania za trzy punkty z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Nie doprowadzili jednak sprawy do końca i ostatecznie polegli 2:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

