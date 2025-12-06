PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

Bogdanka LUK Lublin kontra Indykpol AZS Olsztyn to spotkanie 10. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

Mistrzowie Polski mogą się pochwalić serią czterech zwycięstw z rzędu, co pozwoliło im awansować na drugie miejsce w tabeli. W poprzednim starciu okazali się lepsi od Energi Trefla Gdańsk (3:1). O piąty triumf nie będzie jednak łatwo.

 

"Akademicy" odprawili już bowiem z kwitkiem ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Skrę Bełchatów i Trefla Gdańsk. Siatkarze Daniela Plińskiego po 10 spotkaniach mają na koncie 22 punkty, czym wysłali do gigantów sygnał, że zamierzają się liczyć w walce o najwyższe cele. By tak było, muszą pokonać LUK.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

