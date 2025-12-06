PlusLiga: Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa kontra PGE Projekt Warszawa to spotkanie 10. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.
Po niespodziewanej porażce z Barkomem siatkarze Projektu nie pozwolili sobie na przegraną w czterech kolejnych spotkaniach. Wygrali między innymi z rewelacyjnie spisującymi się Akademikami z Olsztyna. W starciu z ekipą spod Jasnej Góry są zdecydowanymi faworytami.
Niczego nie mogą być jednak pewni. "Norwida" objął ostatnio Ljubomir Travica. Pod jego wodzą zespół postawił się JSW Jastrzębskiemu Węglowi. Ostatecznie przegrał 2:3, ale wyraźnie dla będącej w kryzysie drużyny pojawiło się światełko w tunelu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.