PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów to mecz w ramach 10. kolejki PlusLigi. Kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów? Jaki wynik?

Rzeszowianie świetnie rozpoczęli sezon, ale porażki z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Wartą Zawiercie ostudziły nieco entuzjazm panujący w zespole. Niemniej kibice Resovii liczą na to, że ich drużyna zdoła przerwać trwającą od 2019 roku serię porażek z jastrzębianami.

 

Gospodarze grają natomiast w tym sezonie w kratkę. Dotychczas zanotowali pięć zwycięstw i cztery porażki. Przełożyło się to na 12 punktów w tabeli.

Kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów? Jaki wynik? Te pytania zadają sobie fani siatkówki.


Kiedy tylko zakończy się spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.

