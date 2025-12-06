PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Rzeszowianie świetnie rozpoczęli sezon, ale porażki z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Wartą Zawiercie ostudziły nieco entuzjazm panujący w zespole. Niemniej kibice Resovii liczą na to, że ich drużyna zdoła przerwać trwającą od 2019 roku serię porażek z jastrzębianami.

Gospodarze grają natomiast w tym sezonie w kratkę. Dotychczas zanotowali pięć zwycięstw i cztery porażki. Przełożyło się to na 12 punktów w tabeli.

JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów.Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kiedy tylko zakończy się spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.