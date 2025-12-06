PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 10. kolejki (WIDEO)

Pierwszy mecz dziesiątej kolejki rozegrano w Chełmie. Miejscowy InPost ChKS nie miał wiele do powiedzenia w starciu z Energa Treflem Gdańsk i przegrał 0:3.





Również cztery sobotnie mecze rozstrzygnęły się w trzech setach. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Ślepsk Malow Suwałki, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa uległ PGE Projektowi Warszawa, JSW Jastrzębski Węgiel tradycyjnie wygrał z Asseco Resovią, a Bogdanka LUK Lublin ograła Indykpol AZS Olsztyn.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 10. kolejki PlusLigi:

2025-12-05: InPost ChKS Chełm – Energa Trefl Gdańsk 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)

2025-12-06: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:14, 25:19, 25:18)

2025-12-06: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – PGE Projekt Warszawa 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)

2025-12-06: JSW Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)

2025-12-06: Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:17, 25:17)

2025-12-07: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-07: PGE GiEK Skra Bełchatów – Barkom Każany Lwów (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport