Polscy skoczkowie daleko w Wiśle. Słoweniec najlepszy

Drugie miejsce, ze stratą 6,8 pkt, zajął Niemiec Philipp Raimund. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi - 19 pkt straty.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał czwarty tego dnia Słoweniec Anze Lanisek.

Kacper Tomasiak uplasował się na 25. pozycji, a Dawid Kubacki na 26.

Po pierwszej serii odpadli 31. Maciej Kot oraz 34. Paweł Wąsek.

Dzień wcześniej doszło do sporej sensacji - do konkursu głównego nie zakwalifikował się Kamil Stoch.

BS, PAP