Polscy skoczkowie daleko w Wiśle. Słoweniec najlepszy

Zimowe

Piotr Żyła zajął 14. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który prowadził po pierwszej serii.

Skoczek narciarski w szarej czapce i ciemnej kurtce, trzymający różową nartę.
fot. PAP
Piotr Żyła

Drugie miejsce, ze stratą 6,8 pkt, zajął Niemiec Philipp Raimund. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi - 19 pkt straty.

 

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał czwarty tego dnia Słoweniec Anze Lanisek.

 

Kacper Tomasiak uplasował się na 25. pozycji, a Dawid Kubacki na 26.

 

Po pierwszej serii odpadli 31. Maciej Kot oraz 34. Paweł Wąsek.

 

Dzień wcześniej doszło do sporej sensacji - do konkursu głównego nie zakwalifikował się Kamil Stoch.

BS, PAP
