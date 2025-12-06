Porażka Sochana i spółki. 13 punktów różnicy

Amen Thompson i Durant zdobyli łącznie 59 punktów, prowadząc drużynę Houston Rockets do zwycięstwa nad Phoenix Suns. Durant 17 z 28 pkt wywalczył w drugiej kwarcie, odwracając losy meczu i stając się ósmym zawodnikiem w historii NBA, który przekroczył barierę 31 tysięcy punktów w karierze. Dołożył do tego osiem asyst.

Natomiast Thompson zdobył najwięcej punktów w sezonie – 31. Rockets osiągnęli znakomite wyniki pomimo nieobecności Alperena Senguna, trafiając ponad 59 procent rzutów z gry.

Dillon Brooks wywalczył 23 pkt dla Suns, a Jamaree Bouyea zdobył 18 punktów, co stanowi jego rekord życiowy.

Cleveland Cavaliers dzięki świetnej serii w trzeciej kwarcie pokonali przyjezdnych z San Antonio. W zwycięskiej drużynie Donovan Mitchell zdobył 28 punktów, a Jaylon Tyson - 24.

Reprezentant Polski rozegrał ponad 24 minuty, zdobył 10 pkt oraz zanotował pięć zbiórek i jedną asystę. Devin Vassell zakończył mecz z 28 punktami dla Spurs, natomiast De'Aaron Fox miał 25 punktów i dziewięć asyst. San Antonio Spurs są na piątym miejscu w Konferencji Zachodniej.

Prowadzący w Konferencji Zachodniej Oklahoma City Thunder pokonali Dallas Mavericks 132:111. Shai Gilgeous-Alexander zdobył 33 punkty, zaliczył sześć asyst i pięć zbiórek. Thunder wygrali 14 kolejnych meczów. Od początku sezonu zanotowali 22 zwycięstwa w 23 spotkaniach.

Liderzy Konferencji Wschodniej Detroit Pistons wygrali z Portland Trail Blazers 122:116. Cade Cunningham zdobył 29 punktów i zaliczył dziewięć asyst, natomiast Jalen Duren dorzucił 18 punktów i osiem zbiórek.

W drużynie z Portland najlepszy był Deni Avdija - 35 punktów, dziewięć zbiórek i siedem asyst. Jerami Grant zdobył 29 pkt, a Shaedon Sharpe - 28. W meczu odgwizdano 64 faule i wykorzystano 83 rzuty wolne.