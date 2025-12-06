Puchar Świata w Wiśle: Relacja na żywo

Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugi był Austriak Daniel Tschofenig, a trzeci - Francuz Valentin Foubert. Z biało-czerwonych najlepiej wypadł Żyła, który zajął 13. miejsce. Wąsek był 20., Kubacki - 22., Kot - 23., a Tomasiak – 25.

Oprócz Stocha awansu nie wywalczyli też Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik, Klemens Joniak i Jakub Wolny. W kwalifikacjach wystąpiło 69 skoczków.

Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Wiśle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.