Selekcjoner odkrył karty! Znamy powołania

Chomski na stanowisku selekcjonera zastąpił Rafała Dobruckiego i właśnie ogłosił pierwsze powołania do kadry. W tym gronie próżno szukać niespodzianek. Gwiazdą zespołu będzie sześciokrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wspierać go będzie indywidualny mistrz Polski oraz Europy - Patryk Dudek.

Co do pozostałych nazwisk, nic nie było oczywiste, ale należało spodziewać się powołania dla Dominika Kubery, czołowego zawodnika PGE Ekstraligi i uczestnika Grand Prix. Do tego na liście Chomskiego znalazł się Kacper Woryna, który ma za sobą udany sezon w barwach Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, a w przyszłym roku dołączy do Orlen Oil Motoru Lublin. Wychowanek ROW-u Rybnik awansował również do cyklu Grand Prix.

Grono reprezentantów uzupełniają jeszcze bracia Piotr i Przemysław Pawliccy. Ten pierwszym był jednym z liderów Włókniarza, a w 2026 roku ponownie będzie ścigał się dla macierzystej Fogo Unii Leszno. Starszy z nich jest krajowym liderem Stelmet Falubazu Zielona Góra. Z kolei uznania w oczach doświadczonego szkoleniowca, który wraca do pracy w reprezentacji po 20 latach przerwy, nie doświadczyli m.in. Maciej Janowski i Maksym Drabik.

Z tych sześciu nazwisk Chomski wybierze pięciu, którzy w sierpniu będą reprezentować nasz kraj w zmaganiach DPŚ. Polacy wygrali te rozgrywki w 2023 roku we Wrocławiu, a teraz będą bronić tytułu na PGE Narodowym w Warszawie.

