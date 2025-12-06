Świetny mecz Polaka w Premier League! Gol i wygrana z liderem

Piłka nożna

Matty Cash zdobył bramkę dla Aston Villi, a jego zespół pokonał u siebie 2:1 prowadzący w tabeli Arsenal Londyn w meczu 15. kolejki Premier League. To trzeci w tym sezonie gol piłkarza reprezentacji Polski.

Piłkarz w koszulce Aston Villi z numerem 2 świętuje strzelenie bramki przed trybunami wypełnionymi kibicami.
fot. PAP
Matty Cash zdobył bramkę dla Aston Villi

Cash trafił w 36. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0.

 

W 52. wyrównał Belg Leandro Trossard, a wygraną gospodarzom dało trafienie Emiliano Buendii w doliczonym przez sędziego czasie gry. Argentyńczyk wszedł na boisko w 87. minucie, zastępując Casha.

 

Aston Villa po słabym początku sezonu wygrała dziewiąty z ostatnich 10 spotkań w angielskiej ekstraklasie. Do Arsenalu traci trzy punkty.

 

Arsenal natomiast doznał pierwszej ligowej porażki od 31 sierpnia. 

BS, PAP
