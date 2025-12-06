Świetny mecz Polaka w Premier League! Gol i wygrana z liderem
Matty Cash zdobył bramkę dla Aston Villi, a jego zespół pokonał u siebie 2:1 prowadzący w tabeli Arsenal Londyn w meczu 15. kolejki Premier League. To trzeci w tym sezonie gol piłkarza reprezentacji Polski.
Matty Cash zdobył bramkę dla Aston Villi
Cash trafił w 36. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0.
W 52. wyrównał Belg Leandro Trossard, a wygraną gospodarzom dało trafienie Emiliano Buendii w doliczonym przez sędziego czasie gry. Argentyńczyk wszedł na boisko w 87. minucie, zastępując Casha.
Aston Villa po słabym początku sezonu wygrała dziewiąty z ostatnich 10 spotkań w angielskiej ekstraklasie. Do Arsenalu traci trzy punkty.
Arsenal natomiast doznał pierwszej ligowej porażki od 31 sierpnia.
