Świetny mecz Polaka w Premier League! Gol i wygrana z liderem

Cash trafił w 36. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0.

W 52. wyrównał Belg Leandro Trossard, a wygraną gospodarzom dało trafienie Emiliano Buendii w doliczonym przez sędziego czasie gry. Argentyńczyk wszedł na boisko w 87. minucie, zastępując Casha.

Aston Villa po słabym początku sezonu wygrała dziewiąty z ostatnich 10 spotkań w angielskiej ekstraklasie. Do Arsenalu traci trzy punkty.

Arsenal natomiast doznał pierwszej ligowej porażki od 31 sierpnia.

BS, PAP