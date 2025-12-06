Świetny mecz reprezentanta Polski! Obronił rzut karny

Grabara popisał się skuteczną interwencją w doliczonym czasie gry, już przy stanie 3:1 dla jego zespołu. W pierwszej doliczonej minucie nie dał się pokonać z 11 metrów Austriakowi Leopoldowi Querfeldowi.

To drugi rzut karny obroniony w obecnym sezonie Bundesligi przez reprezentanta Polski - 25 października dokonał tego w meczu z Hamburgerem SV (1:0).

W sobotę piłkarze Wolfsburga prowadzili po godzinie gry 3:0 po golach Austriaka Patricka Wimmera, Algierczyka Mohameda Amoury i Chorwata Lovro Majera. Union jedyną bramkę zdobył w 68. minucie po strzale Francuza Stanleya Nsoki.

Drużyna Grabary zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 12 punktów.

Do „polskiego” meczu doszło w Kolonii, gdzie ósmy w tabeli miejscowy zespół zremisował z 17. FC St. Pauli 1:1, tracąc gola w doliczonym czasie gry.

Całe spotkanie w barwach FC Koeln rozegrał Jakub Kamiński, podobnie jak w ekipie gości Arkadiusz Pyrka. Natomiast Adam Dźwigała z St. Pauli wszedł na boisko w 46. minucie.

Tempa nie zwalnia lider i obrońca tytułu. Tym razem piłkarze Bayernu rozbili na wyjeździe szósty VfB Stuttgart aż 5:0.

Bohaterem okazał się Harry Kane. 32-letni napastnik reprezentacji Anglii strzelił między 66. i 88. minutą trzy gole, w tym jednego z rzutu karnego. Goście od 81. minuty grali w dziesiątkę.

Łącznie Kane ma już 17 trafień w tym sezonie niemieckiej ekstraklasy i prowadzi zdecydowanie w klasyfikacji strzelców. To jego trzeci hat-trick w bieżących rozgrywkach, a 10. łącznie w Bundeslidze, w której w 76 występach uzyskał 79 goli.

Zespół z Monachium 37 punktami umocnił się na pozycji lidera tabeli. Z 13 ligowych meczów Bayern wygrał 12, jeden zremisował.

Mniej imponująca, ale całkiem niezła jest seria dziesiątej Borussii Moenchengladbach. Podopieczni byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego nie przegrali na razie pięciu z rzędu meczów w Bundeslidze, wygrywając cztery z nich. W piątkowy wieczór pokonali na wyjeździe 1:0 ostatni FSV Mainz, w którym Polanski występował kiedyś jako piłkarz.

