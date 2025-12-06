To będzie mecz o wszystko na MŚ. Trzeba wygrać z Holandią

Polskie piłkarki ręczne w sobotę o godz. 20.30 zagrają ze współgospodarzem mistrzostw świata - Holandią. Tylko wygrana w Rotterdamie w drugim występie rundy wstępnej przedłuży szanse Biało-Czerwonych na awans do ćwierćfinału.

Tłum ludzi w pomieszczeniu, wielu z nich trzyma telefony komórkowe z włączonymi ekranami.
fot. PAP/EPA
Polki na koncie w tej fazie mają jedną porażkę (28:42) z Francją. Holandia jest niepokonaną drużyną w turnieju.

 

W dotychczasowych 61 bezpośrednich starciach Polki triumfowały 45 razy, dwukrotnie wynik pozostał nierozstrzygnięty, a 14-krotnie wygrywały rywalki.

 

Ostatnie starcie obu drużyn miało miejsce w marcu podczas towarzyskiego turnieju w holenderskim 's-Hertogenbosch, w którym mecze rundy wstępnej tegorocznych MŚ rozgrywał zespół Arne Senstada. Polki uległy wówczas 22:26 (10:12). Najskuteczniejszą zawodniczką polskiego zespołu była Monika Kobylińska z pięcioma bramkami, natomiast po stronie rywalek wyróżniła się Judith van der Helm, która zdobyła siedem trafień. Obie zawodniczki powinny w sobotę ponownie stanąć naprzeciw siebie.

 

Poprzednie spotkanie w mistrzostwach świata miało miejsce w półfinale w roku 2015. Holandia zwyciężyła 30:25. Biało-Czerwone po raz ostatni cieszyły się z wygranej (31:28) podczas turnieju towarzyskiego w roku 2011 w Chorzowie. 

