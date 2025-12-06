UFC 323. Błachowicz - Guskov. Baraniewski - Aslan. Relacja live i wyniki gali na żywo online

Błachowicz ponownie zamelduje się w oktagonie UFC po przerwie trwającej niespełna dziewięć miesięcy. Po raz ostatni wystąpił podczas gali w Londynie, gdzie przegrał z Nowozelandczykiem Carlosem Ulbergiem jednogłośną decyzją sędziów. Polski zawodnik nie odniósł zwycięstwa w największej organizacji MMA na świecie od maja 2022 roku. Wówczas pokonał Aleksandara Rakicia, po tym jak Serb doznał kontuzji w trzeciej rundzie. Od tamtej pory Błachowicz stoczył jeszcze dwa pojedynki - z Magomedem Ankalaevem, zakończone niejednogłośnym remisem, oraz z obecnym mistrzem UFC w wadze półciężkiej, Alexem Pereirą, któremu niejednogłośnie uległ na kartach punktowych.

Tymczasem w oktagonie UFC zadebiutuje Iwo Baraniewski. Swoją przygodę z zawodowym MMA rozpoczął on we wrześniu 2023 roku. Błyskawicznie odniósł pięć zwycięstw, co otworzyło mu drogę do programu Dana White's Contender Series. 16 września potrzebował jedynie 20 sekund, aby znokautować Mahameda Aly'ego i wywalczyć sobie kontrakt z UFC.

Podczas gali UFC 323 jako pierwszy z Polaków do oktagonu wejdzie Iwo Baraniewski. Jego pojedynek z reprezentantem Turcji, Ibo Aslanem, został umieszczony jako trzecia walka na karcie przedwstępnej, dlatego powinien rozpocząć się około godziny 1:00.

Z kolei Jan Błachowicz otworzy kartę główną wydarzenia w Las Vegas. Starcie byłego mistrza wagi półciężkiej UFC z Bogdanem Guskovem z Uzbekistanu zaplanowano na około 4:10.

Transmisja gali UFC 323 w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00.

Karta walk:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Walka wieczoru: 61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)

Relacja live i wyniki gali UFC 323 na żywo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 0:00.