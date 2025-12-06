Zimowy Magazyn Olimpijski - 07.12. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńZimowe

Czas na kolejny odcinek Zimowego Magazynu Olimpijskiego. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu "Zimowy Magazyn Olimpijski" na tle ośnieżonych gór.
Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski?

Wiodące tematy kolejnego "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" to długi weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Wiśle, powrót Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz start Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim z Aleksandrą Król-Walas i Oskarem Kwiatkowskim na czele.

 

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w naszym zimowym studiu będą szef polskiej misji olimpijskiej i dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - Konrad Niedźwiedzki, były trener kadry skoczków i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner oraz komentator snowboardu i ekspert Polsatu Sport oraz były reprezentant Polski w narciarstwie dowolnym - Szczepan Karpiel-Bułecka. 

 

W programie połączymy się również z obecnym na skoczni imienia Adam Małysza dziennikarzem Polsatu Sport - Michałem Białońskim oraz zajrzymy na Galę Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Czas sportowych podsumowań roku trwa już bowiem w najlepsze.

 

Transmisja Zimowego Magazynu Olimpijskiego w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 20:00.  

