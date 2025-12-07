"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Robert Lewandowski kontra Ewa Pajor. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Trwają ćwierćfinały! W ostatnim starciu tej rundy Robert Lewandowski zmagać się będzie z Ewą Pajor. W poprzedniej fazie „Lewy” pokonał Tomasza Fornala, a Pajor okazała się lepsza od Roberta Kubicy.



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Robert Lewandowski kontra Ewa Pajor - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Robert Lewandowski nie opuszcza kurtyny. Wciąż gra główną rolę w spektaklu o najdłuższym zmierzchu boga w dziejach polskiego futbolu. Ma już 37 lat. Zbliża się moment, w którym zejdzie ze sceny, ale na razie kolejnymi golami konsekwentnie zawstydza snajperów w kwiecie wieku. W mijającym roku na gruncie krajowym poprowadził Barcelonę do potrójnej korony: mistrzostwo La Liga, triumf w Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii. Niemal do mety sezonu bił się o tytuł króla strzelców. Do tego dołożył półfinał Ligi Mistrzów. W analizowanym okresie niezmiennie pozostaje najskuteczniejszym egzekutorem "Dumy Katalonii" i drużyny narodowej. Na moment zawiesił reprezentacyjną przygodę wskutek spięcia z byłym już selekcjonerem, ale szybko puścił ten incydent w niepamięć. Znów liczy się tylko horyzont, a na nim - trzeci mundial w karierze.



Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.



Ankieta dostępna jest TUTAJ.

