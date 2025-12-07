Wisła Kraków jest liderem Betclic 1. Ligi. "Biała Gwiazda" świetnie spisuje się od początku sezonu i w 18 kolejkach zgromadziła 42 punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne trofeum Messiego! Dwie asysty Argentyńczyka w finale

ŁKS-owi wiedzie się gorzej. Łodzianie zebrali 25 "oczek" i są w połowie tabeli.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w drugiej kolejce trwającego sezonu. Wówczas Wisła rozbiła ŁKS aż 5:0. Czy teraz dojdzie do skutecznego rewanżu?

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.