Betclic 1. Liga: ŁKS - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

ŁKS - Wisła Kraków to mecz w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Wisła Kraków jest liderem Betclic 1. Ligi. "Biała Gwiazda" świetnie spisuje się od początku sezonu i w 18 kolejkach zgromadziła 42 punkty. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne trofeum Messiego! Dwie asysty Argentyńczyka w finale

 

ŁKS-owi wiedzie się gorzej. Łodzianie zebrali 25 "oczek" i są w połowie tabeli. 

 

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w drugiej kolejce trwającego sezonu. Wówczas Wisła rozbiła ŁKS aż 5:0. Czy teraz dojdzie do skutecznego rewanżu?

 

1 LIGAPIŁKA NOŻNA

