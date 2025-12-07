Co za debiut Polaka w UFC! Nokaut w pierwszej rundzie

Baraniewski swoją przygodę z zawodowym MMA rozpoczął we wrześniu 2023 roku. Błyskawicznie odniósł pięć zwycięstw, co otworzyło mu drogę do programu Dana White's Contender Series. 16 września potrzebował jedynie 20 sekund, aby znokautować Mahameda Aly'ego i wywalczyć sobie kontrakt z UFC.

Już od pierwszych sekund pojedynku było jasne, że obaj zawodnicy nie zamierzają się oszczędzać. W pierwszej minucie starcia obaj lądowali na deskach oktagonu, aż w końcu - po niespełna półtorej minuty - Baraniewski trafił potężnym prawym sierpowym, którym posłał Turka na matę. Chwilę później dobił rywala kilkoma ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania walki.

To już siódme zwycięstwo w zawodowej karierze Baraniewskiego. Co więcej, wszystkie dotychczasowe pojedynki kończył w pierwszej rundzie. Polak pozostaje niepokonany.

Wynik walki:

Iwo Baraniewski (7-0) pokonał Ibo Aslana (14-4) przez nokaut (prawy sierpowy) w pierwszej rundzie.