Dobre wieści z mistrzostw Europy. Sukcesy Polaków

Kozan osiągnęła czas 4.34,68. Najszybsza na tym etapie była Hiszpanka Alba Vazquez Ruiz - 4.32,56. Odpadła 15. Aleksandra Knop - 4.47,86.

Na 4x50 m st. zmiennym Adela Piskorska, Barbara Mazurkiewicz, Kornelia Fiedkiewicz i Julia Maik miały szósty rezultat - 1.46,28. Z pierwszym awansowały Holenderki - 1.44,75.

Natomiast wśród mężczyzn w tej konkurencji polska sztafeta, w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Marcin Cieślak oraz Piotr Ludwiczak, zajęła 11. miejsce i odpadła z rywalizacji.

Już w sobotę awans do niedzielnych finałów wywalczyli bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 m st. motylkowym, Katarzyna Wasick na 50 m st. dowolnym i Dominika Sztandera na 50 m st. klasycznym.

Polacy mają dotychczas w dorobku cztery medale. Brązowy w czwartek na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki. We wtorek w sztafetach 4x50 m st. dow. brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.