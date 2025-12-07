Dobry występ Polaków w Pucharze Świata! Czwarte miejsce

W polskiej ekipie wystąpili: Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz dwójki Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk i Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska. Do Niemców stracili 2,622 s.

Zwycięską ekipę tworzyli: Merle Fraebel i Felix Loch w jedynkach oraz dwójki Tobias Wendl, Tobias Arlt i Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal. Strata Austrii wyniosła 0,629 s, a Łotwy 1,641.

W niedzielę rywalizowano też w jedynkach kobiet. Wygrała Austriaczka Hannah Prock, przed Niemką Merle Fraebel i Austriaczką Dorotheą Schwarz. Domaradzka uplasowała się na 22. pozycji.

