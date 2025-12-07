W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą: Dariusz Banasik, w przeszłości trener m.in. Radomiaka Radom, GKS-u Tychy, Zagłębia Sosnowiec, czy Pogoni Siedlce, który z bliska obserwował początki kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego, oraz nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.