Dogrywka Cafe Futbol - 7.12. Stream online
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą: Dariusz Banasik, w przeszłości trener m.in. Radomiaka Radom, GKS-u Tychy, Zagłębia Sosnowiec, czy Pogoni Siedlce, który z bliska obserwował początki kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego, oraz nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.Przejdź na Polsatsport.pl
