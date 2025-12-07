Dwóch Polaków w najlepszej dziesiątce! Dobry konkurs Biało-Czerwonych w Wiśle

Tomasiak uzyskał 129,5 m i 125 m - 270,3 pkt, Żyła - 129,5 m i 125 m - 268,4 pkt, Kot - 127,5 m i 124 m - 258,1 pkt, a Wąsek - 119,5 m i 123 m - 245,5 pkt. Stoch dwukrotnie skoczył 120,5 m, co przełożyło się na 243,1 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Dobry występ Polaków w Pucharze Świata! Czwarte miejsce

Do drugiej serii nie zakwalifikowali się 39. Aleksander Zniszczoł - 123 m i 115,1 pkt oraz 46. Klemens Joniak - 119 m i 109,6 pkt.

Polscy skoczkowie pierwszy raz w tym sezonie znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Dla Tomasiaka piąte miejsce to największy sukces w karierze.

Prevc skoczył 137 m i 132 m. Słoweniec otrzymał notę 282,3 pkt. Drugi Kobayashi stracił 0,9 pkt do zwycięzcy po skokach na 130,5 m i 129,5 m. Japończyk 74. raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Trzeci był Niemiec Philipp Raimund, który uzyskał 131,5 m i 129 m, co dało mu 276,8 pkt.

Po niedzielnym zwycięstwie Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.

W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzą Austriacy - 1337 przed Słoweńcami - 1197, Japończykami - 1028 i Niemcami - 840. Biało-czerwoni zdobyli 403 pkt. W niedzielę wyprzedzili Norwegów i awansowali na piątą lokatę.

Kolejne zawody Pucharu Świata kobiet i mężczyzn odbędą się w dniach 13-14 grudnia w Klingenthal.

PAP