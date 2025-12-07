Jest złoto! Polka mistrzynią Europy

Julian CieślakInne

Świetne wieści z Lublina! Katarzyna Wasick ze złotym medalem mistrzostw Europy w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym na krótkim basenie. To piąty krążek wywalczony przez Biało-Czerwonych na tym czempionacie, lecz pierwszy najcenniejszego kruszcu.

Pływaczka w stroju kąpielowym poprawia czepek i okulary, przygotowując się do zawodów.
fot. PAP
Katarzyna Wasick mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym

Katarzyna Wasick na długo zapamięta ten dzień. Polka osiągnęła bowiem wielki sukces i to przed własną publicznością - w Lublinie.

 

Nasza rodaczka została mistrzynią Europy w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym na krótkim basenie. Wasick zameldowała się na mecie z czasem 23,20.

Srebro w niedzielnej rywalizacji padło łupem dwóch zawodniczek. Ex aequo na drugim stopniu podium - z rezultatem 23,41 - stanęły Francuzka Beryl Gastaldello i Włoszka Sara Curtis.

 

Medal Wasick jest już piątym wywalczonym przez Polaków podczas czempionatu w Lublinie, ale pierwszym najcenniejszego kruszcu.

 

Wcześniej srebro zdobyła męska sztafeta 4x50 metrów stylem dowolnym, a po brązowe krążki sięgnęli Kamil Sieradzki na 200 metrów stylem dowolnym, żeńska sztafeta 4x50 metrów stylem dowolnym oraz mieszana sztafeta 4x50 metrów stylem zmiennym.

 

Klasyfikacja medalowa ME dostępna TUTAJ.

