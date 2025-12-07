Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Terminarz, daty i godziny meczów
W siatkarskiej Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026 zagrają cztery drużyny z Polski. Jedną z nich jest Aluron CMC Warta Zawiercie. Z kim Jurajscy Rycerze zmierzą się w CEV Champions League? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Aluron CMC Warty Zawiercie w LM siatkarzy.
Aluron CMC Warta Zawiercie będzie rywalizować w grupie D Ligi Mistrzów. Przeciwnikami Jurajskich Rycerzy w tej fazie rozgrywek będą niemiecki SVG Luenburg, Sporting Lizbona z Portugalii oraz drugi polski klub - Asseco Resovia.
Drużyna z Zawiercia swoje mecze domowe w Lidze Mistrzów będzie rozgrywała w Sosnowcu. Już w pierwszej kolejce dojdzie do starcia dwóch polskich ekip - Jurajscy Rycerze podejmą Asseco Resovię. Później siatkarzy Aluronu czekają wyprawy do Portugalii i Niemiec.
Rundę rewanżową rozpoczną domowym meczem ze Sportingiem Lizbona. W kolejnej serii spotkań zagrają na Podpromiu, a na zakończenie tej części rozgrywek podejmą SVG Luenburg.
Kto zagra w Lidze Mistrzów siatkarzy? 20 drużyn w walce o trofeum
Aluron CMC Warta Zawiercie wcześniej dwukrotnie grała w Lidze Mistrzów. W sezonie 2022/23 wyszli z grupy i zostali wyeliminowani w pierwszej rundzie play-off. W sezonie 2024/25 dotarli do wielkiego finału, w którym przegrali 2:3 z Sir Sicoma Monini Perugia.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie w Lidze Mistrzów siatkarzy 2025/2026:
2025-12-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 18.00)
2026-01-06: Sporting Lizbona – Aluron CMC Warta Zawiercie (wtorek, godzina 19.30)
2026-01-20: SVG Luenburg – Aluron CMC Warta Zawiercie (wtorek, godzina 19.00)
2026-01-28: Aluron CMC Warta Zawiercie – Sporting Lizbona (środa, godzina 18.00)
2026-02-11: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 18.00)
2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie – SVG Luenburg (środa, godzina 18.00)
Aluron CMC Warta Zawiercie – skład na sezon 2025/2026:
rozgrywający: Jakub Nowosielski, Miguel Tavares
przyjmujący: Jakub Czerwiński, Bartosz Kwolek, Patryk Łaba, Aaron Russell
atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kyle Ensing
środkowi: Mateusz Bieniek (kapitan), Jurij Gladyr, Adrian Markiewicz, Miłosz Zniszczoł
libero: Dawid Ogórek, Jakub Popiwczak.
Trener: Michał Winiarski.