Kiedy Asseco Resovia gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów
W siatkarskiej Lidze Mistrzów w sezonie 2025/26 zagrają cztery drużyny z Polski. Jedną z nich jest Asseco Resovia. Z kim siatkarze z Rzeszowa zmierzą się w CEV Champions League? Kiedy grają? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Asseco Resovii w LM siatkarzy.
Asseco Resovia będzie grała w grupie D Ligi Mistrzów. Rywalami drużyny z Podkarpacia w tej fazie rozgrywek będą Aluron CMC Warta Zawiercie oraz SVG Luenburg z Niemiec i portugalski Sporting Lizbona.
Rzeszowianie rozpoczną od wyjazdu do Sosnowca, gdzie zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Kolejne mecze to domowe konfrontacje z SVG Luenburg i Sportingiem Lizbona.
Rundę rewanżową Asseco Resovia zainauguruje w Niemczech. Później podejmie na Podpromiu ekipę Jurajskich Rycerzy. Fazę grupową rozgrywek zakończą wyprawą do Lizbony.
Resovia w historii uczestniczyła dotychczas w dziesięciu edycjach Pucharu Mistrzów i Ligi Mistrzów. Największe sukcesy to drugie miejsca w latach 1973 i 2015 oraz czwarte lokaty uzyskane w latach 1976 i 2016. W 2024 roku rzeszowscy siatkarze wywalczyli Puchar CEV.
Kto zagra w Lidze Mistrzów siatkarzy? 20 drużyn w walce o trofeum
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Mecze Asseco Resovii w Lidze Mistrzów siatkarzy 2025/2026:
2025-12-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 18.00)
2026-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luenburg (wtorek, godzina 18.00)
2026-01-21: Asseco Resovia Rzeszów – Sporting Lizbona (środa, godzina 18.00)
2026-01-27: SVG Luenburg – Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 18.00)
2026-02-11: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 18.00)
2026-02-18: Sporting Lizbona – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 19.30).
Asseco Resovia - skład na sezon 2025/2026:
rozgrywający: Marcin Janusz, Wiktor Nowak
przyjmujący: Klemen Cebulj, Yacine Louati, Artur Szalpuk, Lukas Vasina
atakujący: Jakub Bucki, Karol Butryn
środkowi: Danny Demyanenko, Beau Graham, Mateusz Poręba, Cezary Sapiński, Dawid Woch
libero: Michał Potera, Erik Shoji, Paweł Zatorski.
Trener: Massimo Botti.