Kiedy Asseco Resovia gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

Asseco Resovia będzie grała w grupie D Ligi Mistrzów. Rywalami drużyny z Podkarpacia w tej fazie rozgrywek będą Aluron CMC Warta Zawiercie oraz SVG Luenburg z Niemiec i portugalski Sporting Lizbona.

Rzeszowianie rozpoczną od wyjazdu do Sosnowca, gdzie zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Kolejne mecze to domowe konfrontacje z SVG Luenburg i Sportingiem Lizbona.

Rundę rewanżową Asseco Resovia zainauguruje w Niemczech. Później podejmie na Podpromiu ekipę Jurajskich Rycerzy. Fazę grupową rozgrywek zakończą wyprawą do Lizbony.

Resovia w historii uczestniczyła dotychczas w dziesięciu edycjach Pucharu Mistrzów i Ligi Mistrzów. Największe sukcesy to drugie miejsca w latach 1973 i 2015 oraz czwarte lokaty uzyskane w latach 1976 i 2016. W 2024 roku rzeszowscy siatkarze wywalczyli Puchar CEV.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze Asseco Resovii w Lidze Mistrzów siatkarzy 2025/2026:

2025-12-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 18.00)

2026-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luenburg (wtorek, godzina 18.00)

2026-01-21: Asseco Resovia Rzeszów – Sporting Lizbona (środa, godzina 18.00)

2026-01-27: SVG Luenburg – Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 18.00)

2026-02-11: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 18.00)

2026-02-18: Sporting Lizbona – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 19.30).

Asseco Resovia - skład na sezon 2025/2026:

rozgrywający: Marcin Janusz, Wiktor Nowak

przyjmujący: Klemen Cebulj, Yacine Louati, Artur Szalpuk, Lukas Vasina

atakujący: Jakub Bucki, Karol Butryn

środkowi: Danny Demyanenko, Beau Graham, Mateusz Poręba, Cezary Sapiński, Dawid Woch

libero: Michał Potera, Erik Shoji, Paweł Zatorski.

Trener: Massimo Botti.