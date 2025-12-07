Kiedy Asseco Resovia gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

W siatkarskiej Lidze Mistrzów w sezonie 2025/26 zagrają cztery drużyny z Polski. Jedną z nich jest Asseco Resovia. Z kim siatkarze z Rzeszowa zmierzą się w CEV Champions League? Kiedy grają? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Asseco Resovii w LM siatkarzy.

Siatkarze w czarnych strojach z pomarańczowymi pasami przytulają się w środku boiska, tworząc koło. Jeden z graczy ma ręce na plecach kolegi.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Siatkówka - Asseco Resovia w Lidze Mistrzów. Kiedy grają siatkarze z Rzeszowa? Terminarz, daty i godziny meczów.

Asseco Resovia będzie grała w grupie D Ligi Mistrzów. Rywalami drużyny z Podkarpacia w tej fazie rozgrywek będą Aluron CMC Warta Zawiercie oraz SVG Luenburg z Niemiec i portugalski Sporting Lizbona.

 

Rzeszowianie rozpoczną od wyjazdu do Sosnowca, gdzie zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Kolejne mecze to domowe konfrontacje z SVG Luenburg i Sportingiem Lizbona.

 

Rundę rewanżową Asseco Resovia zainauguruje w Niemczech. Później podejmie na Podpromiu ekipę Jurajskich Rycerzy. Fazę grupową rozgrywek zakończą wyprawą do Lizbony.

 

Resovia w historii uczestniczyła dotychczas w dziesięciu edycjach Pucharu Mistrzów i Ligi Mistrzów. Największe sukcesy to drugie miejsca w latach 1973 i 2015 oraz czwarte lokaty uzyskane w latach 1976 i 2016. W 2024 roku rzeszowscy siatkarze wywalczyli Puchar CEV.

 

 

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

 

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Mecze Asseco Resovii w Lidze Mistrzów siatkarzy 2025/2026:

 

2025-12-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 18.00)
2026-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luenburg (wtorek, godzina 18.00)
2026-01-21: Asseco Resovia Rzeszów – Sporting Lizbona (środa, godzina 18.00)
2026-01-27: SVG Luenburg – Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 18.00)
2026-02-11: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 18.00)
2026-02-18: Sporting Lizbona – Asseco Resovia Rzeszów (środa, godzina 19.30).

 

Asseco Resovia - skład na sezon 2025/2026:

 

rozgrywający: Marcin Janusz, Wiktor Nowak
przyjmujący: Klemen Cebulj, Yacine Louati, Artur Szalpuk, Lukas Vasina
atakujący: Jakub Bucki, Karol Butryn
środkowi: Danny Demyanenko, Beau Graham, Mateusz Poręba, Cezary Sapiński, Dawid Woch
libero: Michał Potera, Erik Shoji, Paweł Zatorski.

 

Trener: Massimo Botti.

