Kłopoty przed meczem Barcelony! Napastnicy kontuzjowani

Rywale "Dumy Katalonii" w ostatniej ligowej potyczce z RB Lipsk odnieśli kompromitującą porażkę 0:6. Na domiar złego z powodu kontuzji murawę opuścić musiał napastnik - Michy Batshuayi. Na boisku w jego miejsce zameldował się Jessic Ngankam.





Do Barcelony, z powodu kontuzji, nie wybierze się Jonathan Burkardt. Niemiecki snajper od początku sezonu jest liderem swojej drużyny. We wszystkich rozgrywkach trafiał już do siatki trzynastokrotnie. To właśnie jego w składzie zastępował wspomniany Belg, którego uraz także jest poważny i nie będzie dostępny na wyjazdowy mecz w Lidze Mistrzów.





Ngankam wyleczył już uraz, ale w jego przypadku na przeszkodzie w występie przeciwko Barcelonie staną sprawy formalne. 25-letni napastnik w momencie rejestracji zawodników był kontuzjowany i Eintracht nie zgłosił go do rozgrywek. Oznacza to, że pomimo pełnej gotowości fizycznej Niemiec we wtorkowy wieczór nie pomoże drużynie.





Jedyna nominalna "dziewiątka", z jakiej trener Toppmoller będzie mógł skorzystać, ewidentnie jest bez formy. Francuz Elye Wahi strzelił w tym sezonie tylko jednego gola, a w ostatnich dwóch spotkaniach Eintrachtu nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Wydaje się jednak, że w obliczu takich problemów to właśnie 22-latek zagra na Camp Nou od pierwszej minuty.





Mecz FC Barcelona – Eintracht Frankfurt już we wtorek o 21:00.

ST, Polsat Sport